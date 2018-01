Presos mais três suspeitos de atentados na Turquia A Justiça turca indiciou mais três supostos cúmplices dos atentados suicidas de Istambul por filiação a grupo ilegal e apoio a grupo ilegal, informa a imprensa local. As acusações são punidas com até cinco anos de cadeia. Os três novos indiciamentos se seguem a outros nove, anunciados no início da semana.