Presos na Espanha 7 suspeitos de recrutar combatentes islâmicos Fontes da segurança espanhola anunciaram nesta terça-feira a detenção, em Madri, Catalunha e no País Basco, de sete pessoas suspeitas de atividades de recrutamento e doutrinamento de mujahedins (combatentes islâmicos), para enviá-los ao Iraque. As fontes disseram que as detenções foram realizadas pela Polícia Nacional e a Guarda Civil em residências de Madri, e nas localidades de Saint Boix de Llobregat, Vilanova, Geltru e Tolosa. A operação, que segue em andamento, é a segunda em menos de um mês contra islamitas dedicados ao aliciamento e doutrinação de mujahedins.