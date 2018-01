Presos na Grã-Bretanha suspeitos de seqüestrar e matar meninas A polícia britânica prendeu hoje, em Cambridgeshire, Ian Huntley e sua namorada Maxime Carr. Os dois são suspeitos de seqüestrar e matar, no dia 4, as meninas Holly Wells e Jessica Chapman, ambas de dez anos. Após a prisão, dois corpos ? que podem ser de Holly e Jessica ? foram encontrados em Mildenhall. O desaparecimento de Holly e Jessica, ambas moradoras em Soham, perto de Cambridge, comoveu a Grã-Bretanha. Desde o dia 4 quando as duas desapareceram nas imediações do colégio Saint Andrews ? onde estudavam ?, a polícia e voluntários se mobilizam na tentativa de encontrar as meninas, que até agora são dadas como desaparecidas. A prisão de Huntley, empregado de uma escola de Cambridgeshire, e Maxime, assistente da escola onde estudam as meninas, ocorreu pela manhã. "Descobrimos com eles objetos de grande interesse para as investigações. Enquanto interrogamos os suspeitos, continuaremos procurando as meninas", disse Andy Hebb, o chefe das investigações, sem entrar em detalhes. Os dois corpos ? ainda não identificados ? foram achados, horas após a prisão do casal, por um homem cujo nome não foi revelado pela polícia. O local do encontro ? Mildenhall ? fica a cerca de 11 quilômetros de Soham, onde vivem as famílias de Holly e Jessica.