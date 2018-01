Presos no Iraque rebeldes suspeitos de fabricar carros-bomba Soldados americanos detiveram domingo, em Beiji, 250 quilômetros ao norte de Bagdá, 12 iraquianos suspeitos de fabricar carros-bomba. Também no domingo, em Tikrit, cidade natal de Saddam Hussein, foram presos dois homens suspeitos de liderar cédulas rebeldes no norte do Iraque. Carros-bomba têm sido empregados por rebeldes contra as forças da coalizão comandadas pelos Estados Unidos no Iraque. Os presos foram levados para instalações militares para serem interrogados. A 1ª Força Expedicionária da Marinha norte-americana emitiu um comunicado dizendo que dois marines morreram em ação, sexta-feira, enquanto realizavam operações de ?segurança e estabilidade? na instável província de Anbar, oeste de Bagdad. Essas mortes elevam para 1.273 o número de baixas de soldados americanos desde o início da guerra no Iraque, em março de 2003, de acordo com cálculos da Associated Press.