Presos no Paquistão nove militantes ligados à Al-Qaeda Pelo menos nove militantes ligados à rede extremista Al-Qaeda foram presos em várias incursões em Karachi, no sul do Paquistão, disseram hoje funcionários locais. Dois funcionários da inteligência paquistanesa afirmaram que entre os presos na noite de ontem está Ameer Muawiya. Ele é acusado de ser o encarregado dos militantes estrangeiros operando na Al-Qaeda em regiões tribais paquistanesas perto do Afeganistão.