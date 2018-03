Presos seis por morte de oposicionista na Venezuela Seis pessoas, incluindo quatro funcionários do governo venezuelano, foram presas por suposto envolvimento na morte de Julio Soto, um dirigente estudantil oposicionista. O ministro da Justiça, Tarek Al Aissami, confirmou ontem as detenções e disse que há outros dois suspeitos no caso. Ainda segundo Al Aissami, aparentemente já foi encontrada a arma usada para cometer o crime. Soto, que ajudou a organizar protestos contra as emendas constitucionais impulsionadas pelo presidente Hugo Chávez, foi morto com vários tiros quando dirigia seu automóvel, em 1.º de outubro. O estudante era membro do partido oposicionista Copei. Segundo o ministro, três dos funcionários presos trabalhavam na inteligência militar e o quarto estava suspenso da polícia científica por causas disciplinares.