Presos suspeitos de fornecer TNT para ataque em Madri A polícia espanhola deteve seis pessoas sob suspeita de terem fornecido a dinamite utilizada nos atentados de 11 de março contra Madri, informaram autoridades locais. Os seis espanhóis foram detidos na região de Astúrias, no norte do país. Entre eles, está o segurança de uma mina de carvão de onde foram roubados 200 kg de explosivos, informou o ministro de Interior da Espanha, José Antonio Alonso. Também foram detidos a esposa e o cunhado do único espanhol preso até o momento pelos atentados que deixaram 191 mortos e mais de 2.000 feridos em 11 de março. O espanhol é um ex-mineiro estabelecido na região de Astúrias. O cunhado chegou a ser detido em 27 de março, mas foi libertado depois de um interrogatório. Alonso recusou-se a entrar em detalhes sobre como a dinamite teria chegado às mãos da célula de militantes islâmicos supostamente responsável pelos ataques. Anteriormente, autoridades espanholas haviam sugerido que os membros da célula extremista pagaram pela dinamite em dinheiro e drogas. Alonso também disse que o egípcio detido na segunda-feira em Milão, Itália, em conexão com os atentados de 11 de março teve grande participação no planejamento do ataque e "é uma pessoa importante na estrutura da Al-Qaeda na Espanha e na União Européia".