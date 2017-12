Presos suspeitos de planejar ataque contra os EUA na Europa, diz jornal A polícia alemã prendeu em Heidelberg dois suspeitos de estarem planejando um ataque terrorista ao quartel-general das forças dos EUA na Europa, informa a edição do jornal The Washington Post na internet. Os detidos são um homem de 25 anos, de nacionalidade alemã e origem turca, e uma mulher de dupla nacionalidade (alemã e norte-americana). De acordo com a polícia, eles tinham explosivos quando foram preso na noite de quinta-feira. A mulher seria funcionária de uma loja localizada dentro da base norte-americana em Heidelberg.