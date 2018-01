Presos suspeitos de planejar ato terrorista no Reino Unido A polícia britânica prendeu um suspeito de planejar ações terroristas em Gloucester, na região oeste do Reino Unido. O homem de 24 anos foi detido nessa manhã, de acordo com uma porta-voz da polícia. Um outro homem de 39 anos foi detido em Manchester, no noroeste da Inglaterra, também sob suspeita de ato de terrorismo. A polícia de Gloucester informou que as buscas na residência do detido continuam e que a área ao redor da casa foi evacuada por precaução, em razão da possibilidade de que fossem encontrados explosivos. A polícia metropolitana da unidade anti-terrorismo de Londres participou da operação. O porta-voz da polícia metropolitana de Londres não informou a nacionalidade do detido, mas comentou que outras buscas estavam sendo realizadas em dois endereços em Blackburn, no noroeste da Inglaterra. No entanto, nenhuma prisão foi realizada.