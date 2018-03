Presos tomam 210 reféns em rebelião Um grupo de presos mantém desde domingo 210 pessoas, parentes de outros detentos, reféns para protestar contra supostos maus-tratos e exigir mais rapidez no andamento dos processos judiciais. O diretor-geral do Centro Penitenciário de Los Andres, no Estado de Mérida, Ysmel Serrano, disse que a situação estava "calma" e as autoridades estavam negociando a libertação dos reféns. Entre os familiares, estão pelo menos 21 crianças. As autoridades venezuelanas disseram que a rebelião começou quando os parentes deixavam o presídio.