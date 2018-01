Presos vietnamitas que vendiam falsos restos de militares dos EUA A Polícia vietnamita deteve dez pessoas que roubavam ossos nos cemitérios e os vendiam a americanos como restos de militares dos Estados Unidos mortos durante a Guerra do Vietnã, informa a imprensa local. O diretor de Polícia Le Trung Tinh, da província Khanh Hoa, informou que o grupo de trapaceiros chegou a cobrar até US$ 1.900 pelos restos ósseos. "Os compradores eram vietnamitas que achavam que os restos dos soldados americanos lhes serviriam de bilhetes para emigrar e viver nos Estados Unidos", manifestou Le Trung Tinh. Um porta-voz da embaixada dos EUA no Vietnã desmentiu hoje que seu país ofereça recompensas, em dinheiro ou em vistos, pela localização dos cerca de 2.000 militares americanos que continuam desaparecidos nesse país desde a guerra. O policial acrescentou que os vigaristas detidos, entre os quais estão duas mulheres, serão julgados e podem ser condenados até cinco anos em prisão.