Pressão de grupos armados provoca êxodo em povoado colombiano Centenas de habitantes do povoado de Puerto Alvira, na Colômbia, fugiram do local por causa das ações da guerrilha e dos grupos paramilitares. Eles podem ter embarcado em lanchas e partido pelo rio Guaviare, que atravessa o povoado. Não se sabe se alguns foram retidos. "Eles saíram em uma espécie de êxodo para proteger suas vidas", disse hoje o ministro do Interior, Armando Estrada, explicando que na sexta-feira passada as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia (Farc) ameaçaram Puerto Alvira e exigiram a saída dos moradores. Um dia depois, o exército ocupou a zona para permitir o retorno dos camponeses. "Sabemos que 500 pessoas aproximadamente saíram do povoado. Ainda não podemos dizer com precisão se houve algum seqüestro, mas é de estranhar que, embora o exército esteja ali, não tenha voltado ninguém", reconheceu o ministro. "Esse confronto obrigou as pessoas que viviam ali a deixar o perímetro urbano; ela podem ter se dirigido a Mapiripán ou a San José del Guaviare", disse o comandante da Polícia Nacional, general Luis Ernesto Gilibert, à rádio RCN. Gilibert indicou ter entrado em contato com autoridades dessas cidades, mas os fugitivos não apareceram por ali. "A situação é difícil, a verdade é que só há cinco famílias aqui. Supomos que o resto da comunidade esteja em Barranco Colorado ou nas fazendas", disse o secretário de governo do departamento (estado) de Meta, José Rafael Caliz. No entanto, o Defensor do Povo, Eduardo Cifuentes, assegurou que cerca de 1.200 pessoas de Puerto Alvira foram forçadas a se transferir para povoados próximos, no que constitui uma grave violação do direito humanitário internacional. "Pela magnitude, trata-se de uma tomada maciça de reféns... As Farc têm de libertá-los de imediato", afirmou Cifuentes. O comandante da Polícia Nacional, general Luis Ernesto Gilibert, indicou que os habitantes teriam se dirigido "a Mapiripán ou a San José del Guaviare", já que na região há grandes plantações de coca que provocam a guerra entre as Farc e os paramilitares. Um suboficial do lugar que não quis ser identificado confirmou para a Associated Press que o povoado de Puerto Alvira que faz parte do município de Mapiripán, encontra-se vazio.