Pressão faz Bush mudar posição sobre Oriente Médio Confrontado com uma explosão de sentimentos antiamericanos no mundo árabe e com a perspectiva de alastramento do conflito entre israelenses e palestinos aos países vizinhos a Israel, o presidente George W. Bush pediu nesta quinta-feira ao primeiro-ministro Ariel Sharon que cesse a ofensiva militar na Cisjordânia e retire os tanques e tropas israelenses das cidades palestinas ocupadas nos últimos sete dias. Numa clara mudança da estratégia de envolvimento mínimo dos Estados Unidos no sangrento conflito entre israelenses e palestinos, o líder americano anunciou que enviará o secretário de Estado, Colin Powell, à região, na próxima semana, para tentar negociar a suspensão das hostilidades e a reabertura dos entendimentos para a paz, interrompidos há 18 meses. "As tempestades de violência não podem continuar", disse Bush, num discurso nos jardins da Casa Branca, no final da manhã. Tendo Powell ao lado, Bush conclamou os líderes árabes a ajudarem na luta contra o terrorismo palestino. Mas disse também que "Israel tem escolhas difíceis a fazer". Em princípio, a iniciativa do líder americano não impede que Sharon complete a operação militar antes de iniciar a retirada. A pressão de Washington só começará a ser realmente sentida quando Powell chegar à região, o que provavelmente não ocorrerá antes de meados da semana que vem. Ainda assim, o gesto de Bush, feito em resposta à criticas crescentes de países aliados na Europa e no mundo árabe e sob a pressão dos acontecimento, foi aplaudida por Saeb Arakat, o principal negociador da Autoridade Palestina. "Estamos prontos a sentar com o secretário Powell", disse ele em Jericó. Pouco depois do discurso de Bush, Sharon deu permissão para que o enviado especial americano, Anthony Zinni, se encontrasse com Arafat, em Ramallah. Bush apelou aos melhores instintos de todas partes em sua tentativa de retomar a iniciativa diplomática, acabar com a violência e reabrir o caminho para a busca do entendimento entre israelenses e palestinos. Aos árabes, ele pediu que "parem de glorificar o terror na imprensa estatal (de seus países) "e "juntem-se a nós no envio de uma mensagem clara e inequívoca aos terroristas: detonar bombas suicidas não ajuda a causa palestina; pelo contrário, os ataques suicidas podem destruir a melhor e única esperança que resta para (a criação de) um Estado palestino". As pessoas que levam a cabo os ataques suicidas "não são mártires, são terroristas", disse Bush. Numa referência velada ao Iraque, que segundo Washington, estaria oferecendo US$ 25 mil às famílias dos jovens palestinos que levam a cabo os ataques suicidas, o presidente lançou uma advertência "àqueles que tentarem usar a atual crise para ampliar o conflito: fiquem fora". Primeiro presidente a defender formalmente a criação de um Estado palestino, Bush foi duro com o presidente da Autoridade Palestina, Yasser Arafat, que está confinado pelas Forças de Defesa de Israel no que resta de seu antigo quartel-general, em Ramallah. "Em Oslo e em outros lugares, o presidente Arafat renunciou ao terror como instrumento de sua causa e concordou em controlá-lo; mas não o fez", disse. "Ele perdeu oportunidades, traiu as esperanças do povo que deve liderar;(...) a situação em que (Arafat) hoje se encontra foi em grande parte criada por ele mesmo". O elemento novo e importante da declaração de Bush foram os limites que ele traçou para o governo de Israel. Apresentado por assessores como uma reafirmação de posições com algumas nuanças, a declaração do presidente americano marcou, na verdade, a retomada do tratamento mais exigente que Washington vinha dispensando a Sharon antes da onda de mortíferos ataques suicidas iniciados na quinta-feira da semana passada na cidade de Netânia. Embora Bush tenha reiterado que "Israel tem o direito de se defender" contra ataques terroristas, ele conclamou o governo do país a fazer face "aos sérios e terríveis desafios" criados pelo conflito. "De forma a assentar os alicerces para uma paz futura, peço a Israel que suspenda as incursões nas áreas controladas pelos palestinos e comece a retirada das cidades que ocupou recentemente", disse Bush. "Israel precisa reconhecer que um Estado palestino que não seja um santuário para terroristas (...) precisa ser política e economicamente viável". O presidente americano também pediu a Sharon que Israel honre os termos dos dois compromissos centrais do plano de paz negociado pelo ex-senador americano George Mitchell, no ano 2000: a paralisação das atividades de colonização nos territórios ocupados e a retirada de suas forças para fronteiras reconhecida e seguras, consistentes com as resoluções 242 e 338 do Conselho de Segurança das Nações Unidas. Essas são, também, as condições do plano de paz saudita, aprovado pela Liga Árabe, na semana passada - uma iniciativa que Bush voltou a aplaudir. "Israel precisa também mostrar respeito e preocupação com a dignidade dos palestinos que são e serão seus vizinhos", pediu Bush. "Falo como amigo de Israel, preocupado com sua segurança a longo prazo". A declaração reflete, em parte, a conclusão a que chegou a administração americana sobre o desfecho inevitável do conflito, se ele não for contido imediatamente. Embora vejam as incursões israelenses como um ato de legítima defesa, assessores presidenciais estão convencidos de que as ações militares de Israel não darão o resultado pretendido de parar os atentados terroristas. Com o tempo, a continuação de tais ações, com a simpatia e o apoio dos países árabes, minaria a segurança e a própria viabilidade do Estado judaico. A esse quadro devem-se somar as conseqüências nefastas que o agravamento e eventual alastramento do conflito teria para os Estados Unidos. Analistas disseram hoje que a alta dos preços do petróleo é um dos ingredientes dos cálculos da Casa Branca sobre os efeitos mais imediatos da crise. Confiante na capacidade de Powell de realizar a missão quase impossível que lhe deu de dobrar Sharon, Bush cuidou também de proteger seu flanco direito em casa, que aplaudiu a postura inicial da Casa Branca de apoio tácito a Sharon e não aprovou a correção de curso anunciada hoje. "À medida em que Israel recuar, líderes palestinos responsáveis e os vizinhos árabes de Israel precisam dar um passo à frente e mostrar ao mundo que eles estão realmente do lado da paz; a escolha e o ônus são deles", disse o presidente. "O mundo espera um cessar-fogo imediato, a retomada da cooperação de segurança com Israel contra o terrorismo e uma ordem imediata de repressão às redes terroristas". Bush concluiu dizendo que espera ?uma melhor liderança e espero resultados".