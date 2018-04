Pressionado após fiasco eleitoral, Brown consegue sobrevida política

O premiê britânico, Gordon Brown, conseguiu ontem conter uma rebelião no seu Partido Trabalhista após uma reunião que, pelo menos por enquanto, garantiu sua sobrevida política. Abalado pelo duplo fiasco dos trabalhistas nas eleições locais e europeias, Brown reuniu-se com os 350 parlamentares do partido para tentar pôr fim aos pedidos por sua renúncia. Durante o encontro, o premiê - que foi recebido com aplausos - reafirmou sua autoridade, admitiu erros e assumiu a responsabilidade por uma das semanas mais turbulentas de sua administração. "Eu sei que preciso melhorar", afirmou Brown. "Eu tenho meus pontos fortes e fracos. Mas você não resolve o problema abandonando-o, mas sim tomando alguma atitude." Antes do início da reunião do partido, havia rumores de que alguns dissidentes pediriam uma votação secreta para determinar o futuro de Brown, segundo o jornal The Guardian. Além disso, alguns deputados trabalhistas estavam colhendo assinaturas para uma petição na qual exigiam uma eleição interna para escolher um novo líder. No entanto, após o fim de seu discurso, muitos participantes do encontro descartaram a possibilidade de Brown ser obrigado a deixar o cargo. "Presenciamos um grande apoio a Gordon. Charles Clarke fez um pronunciamento e ninguém o aplaudiu", afirmou o trabalhista George Foulkes, da Câmara dos Lordes, referindo-se a um dos principais críticos do premiê. As últimas semanas foram um duro teste para Brown e seu governo. O premiê vem sofrendo grande pressão desde que pelo menos cinco ministros, além de outros funcionários de alto escalão, anunciaram que deixariam o gabinete. A debandada foi motivada em grande parte pelo escândalo de parlamentares que utilizaram dinheiro público para pagar despesas pessoais. A popularidade de Brown foi abalada ainda mais depois que o Partido Trabalhista terminou em terceiro lugar nas eleições para o Parlamento Europeu - o pior resultado da legenda desde 1910. O jornal The Sunday Times publicou anteontem uma pesquisa com base no resultado das eleições locais e indicou que, se a votação nacional fosse hoje, o Partido Conservador conseguiria voltar ao poder com uma maioria de 34 cadeiras no Parlamento. Na sexta-feira, o premiê anunciou uma remodelação em seu gabinete, numa tentativa de conter a mais grave crise enfrentada pelo Partido Trabalhista desde que chegou ao poder, há 12 anos. Ontem, a secretária de Meio Ambiente, Jane Kennedy, também anunciou que deixaria seu cargo.AP E REUTERS LÍDER EM APUROS 62% dos britânicos querem a convocação de eleições o mais rápido possível 12 anos é o tempo que o Partido Trabalhista está no poder 140 deputados é a estimativa de quanto a bancada trabalhista no Parlamento encolheria se as eleições gerais fossem realizadas hoje 15,3% dos votos foi o resultado dos trabalhistas na eleição europeia, 7 pontos porcentuais abaixo da eleição anterior, em 2004