Pressionado por derrotas, Brown volta a rejeitar possibilidade de renúncia O primeiro-ministro britânico, Gordon Brown, reiterou ontem que não renunciará ao cargo, apesar do péssimo resultado que seu Partido Trabalhista obteve nas eleições locais de quinta-feira - desempenho que, segundo pesquisas, a legenda repetiria na votação para o Parlamento Europeu. Ele afirmou que o país está passando por um "período de testes", tanto política como economicamente. "O que pensaria (o povo) se nós o abandonássemos em tempos difíceis?", perguntou o premiê. "Nos manteremos junto ao povo." Brown e sua administração passam por um período de grande pressão, desde que pelo menos cinco ministros, além de outros funcionários de alto escalão, anunciaram que deixariam o governo. A debandada foi motivada em grande parte pelo escândalo de parlamentares que utilizaram dinheiro público para pagar despesas pessoais. Na sexta-feira, o premiê anunciou uma remodelação em seu gabinete, numa tentativa de conter a mais grave crise enfrentada pelo Partido Trabalhista desde que chegou ao poder, há 12 anos. No entanto, os pedidos para a renúncia de Brown continuam - alguns deles vindos de seu próprio grupo político. Alguns deputados trabalhistas estão promovendo uma petição contra o primeiro-ministro. Se conseguirem 70 assinaturas, será possível convocar uma eleição interna do partido para eleger um novo líder. O secretário de Comércio, Peter Mandelson, saiu em defesa de Brown, afirmando que a escolha de um novo líder para o partido seria uma ameaça para a unidade dos trabalhistas. "Para isso, seria necessário ter alguém que concorresse contra ele, que falasse que poderia fazer um trabalho melhor, mas nós ainda não temos essa pessoa", disse Mandelson.