Préval deve contar com 11 dos 30 lugares do Senado haitiano De acordo com resultados parciais, o partido do presidente Rene Préval ganhou pelo menos 11 dos 30 lugares nas eleições legislativas do Haiti, melhorando sua posição em um governo profundamente dividido. Com 98% dos votos apurados, o partido Esperança, de Préval, venceu facilmente o partido Organização da Luta Popular, que ficou com pelo menos quatro acentos no Senado, anunciou o Conselho Eleitoral Provisório na última segunda-feira. O partido Fusão ficou em terceiro lugar com três lugares, enquanto o Lavalas, do presidente deposto Jean-Bertrand Aristide, ficou com dois lugares. Vários outros partido pequenos ficaram com quatro acentos, deixando os últimos seis lugares à espera da conclusão da contagem. Préval irá assumir o governo interinamente no dia 14 de maio e tem prometido restaurar a segurança e criar postos de trabalho após a revolta sangrenta que derrubou Aristide e jogou o país para uma divisão desesperadora.