Préval deve ser eleito no Haiti, dizem observadores René Préval ganhou as eleições presidenciais haitianas, mas ainda não se sabe se terá a maioria necessária para evitar um segundo turno, disseram nesta quarta-feira fontes das organizações de observação das eleições no Haiti. Fontes dessas missões que supervisionaram as votações e realizaram apurações rápidas com uma amostra de sessões eleitorais, disseram que o ex-presidente Préval, antigo aliado político do também ex-governante Jean-Bertrand Aristide, venceu o pleito, superando Leslie Manigat. A eleição da terça-feira foi marcada por uma série de incidentes que resultaram na morte de pelo menos três pessoas. Pesquisas de opinião realizadas no fim de janeiro indicavam que Préval era o favorito, com 37% das intenções de voto. Durante a campanha, ele tentou se distanciar de Aristide, que se exilou na África do Sul depois da revolta popular que o derrubou. No entanto, analistas divergem sobre a vontade e a capacidade de Préval de conduzir um governo sem Aristide.