Préval faz visita ao Brasil O presidente eleito do Haiti, René Préval, desembarca às 23 horas de amanhã em Brasília para uma visita de dois dias, durante os quais se encontrará com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva, empresários e técnicos brasileiros do setor agrícola. Préval viajará num avião da Força Aérea Brasileira com uma comitiva que, além do embaixador do Brasil em Porto Príncipe, Paulo Cordeiro de Andrade Pinto, incluirá economistas, assessores políticos e dois jornalistas convidados do futuro governo haitiano. A programação de Préval em Brasília prevê uma audiência com Lula, almoço no Itamarati e uma reunião com o senador Roberto Saturnino Braga (PT-RJ), presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Ele participará também de um coquetel oferecido pela embaixada do Haiti. "O presidente Préval quer conhecer melhor o Brasil e agradecer a participação de nossas tropas na Força Militar da Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti (Minustah), formada por 21 países, sob o comando de um general brasileiro", informou o embaixador Andrade Pinto ao Estado, falando de Porto Príncipe. O Brasil tem um contingente de 1.200 homens em Porto Príncipe. Sexta-feira, Préval viajará em companhia de Lula para Santiago, para assistir à posse da presidente do Chile, Michelle Bachelet, no domingo. No mesmo dia, o presidente eleito do Haiti seguirá para Buenos Aires, onde se encontrará com o presidente Nestor Kirchner.