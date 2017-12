Préval obtém maioria absoluta no Haiti O candidato René Préval conseguiu a maioria absoluta nas eleições presidenciais do Haiti, realizadas na última terça-feira. O Conselho Eleitoral Provisório (CEP) divulgou pela primeira vez dados sobre o andamento da apuração. Préval, do partido A Esperança, aparece com 50,26% da preferência. Préval vence em nove dos dez departamentos que formam o país. Em segundo lugar fica Leslie Manigat, do Partido Democrata Nacional Progressista (RDNP), com 11,41%, e em terceiro lugar o candidato independente Charles Baker, com 8,30% . Para obter a maioria absoluta nas eleições e evitar um segundo turno, o candidato vencedor deve conseguir pelo menos 50% dos votos mais um. Ao apresentar os resultados, o secretário-geral do CEP, Rosemond Pradel, se desculpou por ter oferecido ontem dados equivocados, ao não ter levado em conta os votos em branco na hora de distribuir as porcentagens. O presidente do CEP, Max Mathiurin, declarou que "não podia dar a data definitiva de divulgação dos resultados finais". "Estamos trabalhando muito duro, mas não posso dar uma data concreta", acrescentou. Na mesma entrevista coletiva, o diretor-geral do CEP, Jaques Bernard, expressou sua satisfação pelo fato de "com pouco mais de 50% dos votos apurados, o número de eleitores supera 1,1 milhão" dos 3,5 milhões de eleitores registrados, o que representa uma participação sem precedentes. No departamento oeste, maior do país e que reúne mais de 40% do eleitorado, Préval obteve 69,42% dos votos, com 55,56% dos votos apurados. Na última terça-feira, o Haiti viveu a realização de suas eleições presidenciais e legislativas. No total, foram 33 candidatos à chefia do Estado, e 1.300 para disputar 30 cadeiras no Senado e 99 na Câmara dos Deputados. As eleições foram convocadas pelo governo interino instaurado depois de uma revolta popular tirar do poder e do país o presidente Jean Bertrand Aristide, em fevereiro de 2004. Hoje em dia, ele vive exilado na África do Sul.