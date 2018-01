Previsão de tormenta de neve assusta EUA A população da região nordeste dos EUA está tomando uma série de medidas para se proteger de uma grande tempestade de neve, prevista para este final de semana. Segundo os meteorologistas, a tormenta poderá uma das mais intensas dos últimos 50 anos. O Serviço de Meteorologia Nacional informou que as nevascas e chuvas intensas poderiam atingir uma grande área, desde o Estado da Carolina do Norte até Massachusetts, afetando a Virgínia, Maryland, Delaware, Pensilvânia, Nova York e Nova Jersey. Com medo de ficarem isolados em suas casas, milhares de moradores de Washington se abasteceram com mantimentos e artigos de primeira necessidade para enfrentar a tormenta. Há uma semana, uma camada de neve de oito centímetros de espessura provocou um caos em Washington e nos Estados vizinhos da Virgínia e Maryland. Dezenas de pessoas morreram em acidentes, principalmente nas rodovias, causados pela tormenta.