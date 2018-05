Previsão é de chuva para amanhã O Departamento Meteorológico da Grã-Bretanha disse que a previsão do tempo para amanhã é de pancadas de chuva em Londres. As condições climáticas provavelmente retornariam a um "tempo mais típico de abril", segundo a previsão, depois que a Inglaterra viveu um período de sol constante nos últimos dias. A previsão, no entanto, talvez seja uma boa notícia para Kate Middleton e o príncipe William, considerando que, segundo a tradição, chuva no dia de casamento é sinal de boa sorte.