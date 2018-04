Previsões indicam vitória ampla de republicanos Segundo todas as previsões, o Partido Democrata terá menos senadores do que possui atualmente após a eleição e existe a possibilidade de os republicanos passarem a ter maioria. Com o controle das duas casas do Congresso, o Partido Republicano teria poder para legislar o que quisesse, com o presidente sendo obrigado a usar seu poder de veto. Um cenário similar ocorreu com Bill Clinton em 1994. No fim, até que não foi tão ruim para o ex-presidente, que conseguiu se reeleger.