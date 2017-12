Previsto para esta sexta início de deposição de armas no Timor Os soldados rebeldes timorenses devem começar a entregar nesta sexta-feira suas armas à força internacional de paz que atua no país, anunciou o comandante das forças australianas no Timor Leste, o brigadeiro Mick Slater. Slater disse à rádio australiana ABC que não se espera que todas as armas sejam entregues hoje e que o processo de desarmamento será longo e gradual. "Mas será o primeiro passo para conseguir que os refugiados comecem a voltar para casa." A revolta começou após a dispensa, em março, de cerca de 600 militares do Exército. Eles denunciaram discriminação étnica e agora exigem a renúncia do primeiro-ministro, Mari Alkatiri. A onda de violência causou a morte de cerca de 30 pessoas. Outras 100 mil fugiram de suas casas. Foi necessária a intervenção de tropas internacionais.