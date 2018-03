PRI lidera pesquisa para eleição legislativa no México O Partido Revolucionário Institucional (PRI), que governou o México até 2000, deverá obter a maioria legislativa nas eleições de 6 de julho com 42% dos votos, segundo uma pesquisa publicada pelo jornal Milenio. De acordo com o levantamento, o PRI recuperaria o primeiro lugar como força eleitoral, acima do Partido Ação Nacional (PAN), do governo, que obteria 36% dos votos. As eleições renovarão as 500 cadeiras da Câmara de Deputados. O PAN se converteu, em 2000, no primeiro partido de oposição a derrotar o PRI, que se manteve na presidência do país por 71 anos.