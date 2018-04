Pricesa dinamarquesa dá à luz a um casal de gêmeos A princesa dinamarquesa Mary deu à luz um casal de gêmeos, conformou anunciou a Casa Real da Dinamarca. O palácio informou que Mary se tornou a mãe orgulhosa de duas crianças em um parto realizado no hospital Rigshospitalet, em Copenhagen. "A mãe e as crianças passam bem", informou a Casa Real. O menino, com 2,7 quilos, foi o primeiro a nascer, enquanto sua irmã, com 2,6 quilos, nasceu após 26 minutos.