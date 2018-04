'Primata mais raro da Amazônia' nasce em parque ambiental britânico

O filhote de um raro primata amazônico conhecido como soim-de-coleira ou sagui-de-duas-cores (saguinus bicolor) nasceu em um parque ambiental da Grã-Bretanha.

Espécimes do soim-de-coleira costumam ser encontradas no estado do Amazonas, em áreas relativamente próximas a Manaus.

Mas a subespécie está ameaçada, por conta de ameaças à seu habitat, entre outros fatores.

O primata nasceu no parque ambiental Shaldon Wildlife Trust, na cidade britânica de Devon.

Difíceis de reproduzir

Segundo a diretora da instituição, Tracey Moore, os soims-de-coleira são ''notoriamente difíceis de reproduzir em cativeiro''.

De acordo com Moore, eles costumam ser descritos como ''os mais raros primatas que vivem na Amazônia''.

Medindo entre 33,5 centímetros a 42 centímetros, o soim-de-coleira é considerado o menor dos primatas amazônicos.

No ambiente selvagem, o tempo de vida regular do animal é de 10 anos.

