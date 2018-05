Primavera árabe alterou equação política palestina

Ao Estado, Samaan Khory, velho conselheiro de Arafat e do Comitê Executivo da OLP, resumiu assim a mudança: "Nem o Fatah nem o Hamas estão entusiasmados com esse acordo, mas eles entenderam que os palestinos comuns estão abertos às novas ideias que circulam no mundo árabe. A "rua árabe" perdeu o medo da mão esmagadora das autoridades - e isso muda tudo".

Desde 2007, quando Hamas e Fatah travaram uma breve guerra civil que deixou cerca de 120 mortos, o ditador egípcio Hosni Mubarak vinha tentando arrancar dos palestinos uma promessa de união. Duas vezes um dos lados chegou anunciar o pacto, para ser desmentido logo em seguida pelo rival. Ontem, as facções vieram juntas a público com o entendimento, mediado no Cairo pelos revolucionários que derrubaram Mubarak.

Curiosamente, em Israel, o temor da rebelião palestina cresceu com o anúncio da reunificação. "A terceira Intifada é inevitável", alertou Aluf Benn, colunista do jornal Haaretz. Após Fatah e Hamas fazerem as pazes, o próximo passo do campo palestino será levar à ONU uma declaração unilateral de independência com base nas fronteiras pré-1967, prevê o analista. Se as Nações Unidas aprovarem a moção, os palestinos "irão à guerra" por seus direitos reconhecidos. Se "alguém" (leia-se: EUA) vetar a resolução, a frustração levará ao confronto. "Nada que Israel fizer vai impedir a violência", conclui Benn.