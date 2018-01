Primeira cidade do Japão reconstruída após tsunami de 2011 recebe moradores

TÓQUIO - A cidade de Tamaura-nishi, a primeira a ser reconstruída após ter sido completamente devastada pelo tsunami de 2011, recebeu nesta terça-feira, 21, seus primeiros 833 moradores, quatro anos após a tragédia que abalou o nordeste do Japão.

Segundo o jornal local "Asahi", os moradores do novo município, situado na Província de Miyagi, são sobreviventes de outras seis cidades também destruídas no terremoto de magnitude 9 na escala Richter e no tsunami ocorrido minutos depois no desastre de março de 2011.

Até então tinham sido construídos novos pequenos e dispersos núcleos em zonas agrícolas da região, mas nenhum com essas dimensões e com um centro urbano consolidado como é o caso de Tamaura-nishi.

A cidade de Iwanuma, situada ao sul de Sendai e na qual 180 pessoas morreram em razão do tsunami, é outra onde os trabalhos de reconstrução estão mais avançados, mas que ainda prosseguem quatro anos e quatro meses depois do desastre.

Depois de Iwanuma ter escolhido seu novo território em novembro de 2011, representantes das seis comunidades começaram a se reunir periodicamente a partir de julho de 2012 para elaborar em consenso o projeto do novo município. O custo total foi de 19,6 bilhões de ienes (US$ 157 milhões).

No fim de semana foi realizada uma cerimônia para celebrar o nascimento da nova cidade, que por enquanto contará com 833 moradores divididos em 315 casas. A maior parte deles viveu nos últimos quatro anos nos precários imóveis construídos pelo governo após a tragédia. / EFE