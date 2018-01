Primeira Constituição da UE será assinada em Roma A primeira Constituição da União Européia será assinada por líderes europeus em 29 de outubro em Roma, informaram autoridades em Bruxelas. O chanceler alemão, Ben Bot, cujo país exerce atualmente a presidência rotativa da UE, disse a jornalistas que a capital italiana foi a escolhida para o ato porque foi lá que o tratado original estabelecendo a união entre os países europeus foi assinado, em 1957. Líderes dos países que compõem a UE concordaram com a redação da primeira Constituição em uma cúpula realizada no mês passado. Depois de assinada, a Carta Magna deverá passar por um processo de ratificações que deverá durar no mínimo dois anos. Antes de ser finalmente adotada, cada um dos 25 países membros da UE deverá ratificar o documento, tanto no parlamento como em referendo popular.