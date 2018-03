Primeira-dama dos EUA lê para crianças em Uganda A primeira-dama dos EUA, Laura Bush, voltou a suas raízes de bibliotecária nesta sexta-feira ao ler para algumas dezenas de crianças de escolas ugandenses um livro clássico do conto infantil americano. A senhora Bush, que acompanha o presidente George W. Bush em sua primeira visita à África sub-saariana, passou cerca de 30 minutos das quatro horas de sua visita a Uganda lendo ?Clifford, o cachorrão vermelho? para as crianças - algumas delas, soropositivas. ?Este é um livro muito popular nos EUA, meninos e meninas adoram o Clifford?, disse ela aos pequenos estudantes reunidos no Hotel Imperial Botânico, à beira do Lago Vitória, atentos à leitura. Acompanhada de Janet Museveni, a primeira-dama ugandense, a senhora Bush leu o livro no tom didático e suave usado pelas bibliotecárias para se dirigirem às crianças. Estas, por sua vez, acompanharam atentamente a história de Elizabeth Emily sobre o gigantesco cão Clifford. Apesar de para a maioria dos 24 milhões de ugandenses os cães serem animais utilizados em serviços, e não de estimação - algumas das crianças presentes no salão tinham cães de guarda -, elas gostaram de Clifford e bateram palmas no final da história. As crianças retribuíram o gesto de Laura Bush cantando para ela músicas tradicionais africanas e uma sobre o tormento da aids, que diz: ?A aids não poupa... os velhos nem as crianças?. Alguns dos alunos presentes estudam na Escola Greenhills, de Campala; outros, no Lar de Jaffa, um creche para crianças infectadas pelo HIV.