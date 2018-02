Primeira-dama escapa de atentado Hero Ibrahim, de 60 anos, mulher do presidente iraquiano, Jalal Talabani, escapou ilesa de um ataque ontem em Bagdá. A primeira-dama iraquiana estava a caminho de um festival cultural no Teatro Nacional, no bairro de Karrada, quando uma bomba explodiu perto de um dos veículos que faziam a escolta. Quatro seguranças, dois soldados e dez civis ficaram feridos. Segundo a polícia, a comitiva militar era o alvo do ataque.