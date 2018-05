Primeira-dama fica fora de festa militar Hayrunnisa, mulher do presidente turco Abdullah Gul, não foi convidada para a parada militar do Dia da Vitória. O véu da primeira-dama é motivo de discórdia entre secularistas e religiosos no país. Gul assistiu à cerimônia ao lado premiê Recep Erdogan, cuja esposa também não foi convidada. Ambos são do partido islâmico AKP.