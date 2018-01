Primeira edição dos "Princípios" de Newton roubada na Rússia Ladrões, fazendo-se passar por eruditos, roubaram uma primeira edição do principal trabalho de Isaac Newton e dois outros livros raros das salas de leitura das principais bibliotecas de São Petersburgo. Um exemplar dos ?Princípios Matemáticos da Filosofia Natural?, ou simplesmente ?Princípios?, como é mais conhecido, de Newton, foi roubado da Biblioteca Nacional Russa nº 6, informam as autoridades. Nesse livro, publicado originalmente em Londres em 1687, numa tiragem de pouco mais de 200 exemplares, Newton enuncia suas famosas Três Leis do movimento e a Lei da Gravidade, que se constituíram nas bases da ciência Física até a revolução proporcionada, já no século 20, pela Relatividade e pela Mecânica Quântica. ?Princípios? é considerado um dos textos mais importantes - e influentes - de toda a história. Além dos ?Princípios?, da Biblioteca nº 6 foi roubada uma edição ilustrada, de 1913, dos poemas do futurista russo Konstantin Bolshakov. O funcionário da biblioteca Anton Likhmanov disse que duas pessoas compareceram à instituição e apresentaram passaportes e certificados acadêmicos, necessários para obter acesso temporário à biblioteca. Eles então pediram os dois livros e nunca mais os devolveram - os passaportes apresentados revelaram-se falsos. No mesmo dia, uma edição de 1813 de ?Nova Visão da Sociedade?, do filósofo inglês Robert Owen, foi levada da sala de leitura da Biblioteca da Academia Russa de Ciências, também na cidade de São Petersburgo. A segurança nessas bibliotecas não é muito forte. Não há alarmes, e o sistema de controle dos empréstimos e devoluções de livros ainda é feito por meio de cartões e carimbos. Segundo o site da rede britânica BBC, exemplares originais dos ?Princípios? já foram vendidos, recentemente, por mais de US$ 300 mil.