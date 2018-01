Primeira-ministra da Nova Zelândia visita Brasil A primeira-ministra da Nova Zelândia, Helen Clark, fará uma visita oficial ao Brasil de hoje à noite até quarta-feira, acompanhada de uma missão empresarial dos setores aeroportuário, de lacticínios, de pesca, educação, postagem de correios e de exportação, além de representantes de entidades de classe da indústria, do comércio e do setor exportador. A programação oficial começa amanhã, em Manaus, onde Clark visitará um barco neozelandês que está fazendo pesquisas científicas na Amazônia. A delegação chega domingo a Brasília, onde, segunda-feira, às 8 horas, Helen Clark vai inaugurar o prédio da embaixada do seu país e, às 10 horas, abre o Seminário Brasil-Oceania, a ser realizado no Palácio do Itamaraty. Em seguida, ela e os empresários neozelandeses almoçam com empresários brasileiros. Terça-feira, a primeira-ministra terá dois encontros com o presidente Fernando Henrique Cardoso: às 10 horas, no Palácio do Planalto, onde ambos terão uma conversa e, em seguida, assinarão atos de cooperação. Às 13 horas o presidente lhe oferecerá almoço à delegação, no Itamaraty. À tarde do mesmo dia a missão seguirá para São Paulo, onde terá um jantar com empresários, no Ibirapuera. Na quarta-feira, além de encontros com o governador Geraldo Alckmin e a prefeita Marta Suplicy, Clark tem agendada uma palestra na Fundação Getúlio Vargas para banqueiros e economistas. No mesmo dia, às 14h45, a primeira-ministra dará entrevista coletiva no Hotel Renaissance e, às 17h30, no Ibirapuera, fará palestra de abertura no New Zealand Education and Turism Show. Às 21 horas do mesmo dia, Clark embarca para Buenos Aires.