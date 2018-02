Primeira ministra desiste de contestar pleito na Ucrânia Derrotada nas urnas por estreita margem no início do mês, a primeira-ministra da Ucrânia, Yulia Tymoshenko, anunciou neste sábado a retirada de sua contestação judicial ao resultado do segundo turno das eleições presidenciais do país. Yulia alegou ter retirado a contestação porque a corte teria se recusado a analisar documentos os quais, segundo ela, demonstrariam que o resultado do pleito foi forjado.