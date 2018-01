Primeira vítima argentina de dengue pegou doença no Rio Um jovem da cidade argentina de Rosario tornou-se nesta quinta-feira a primeira vítima de dengue oficialmente declarada no país, embora tenha contraído a enfermidade durante férias recentes no Rio de Janeiro. O jovem, de 25 anos, contraiu a dengue enquanto passava as férias de verão em casa de um irmão médico, comentaram seus familiares em Rosario, cerca de 300 quilômetros ao norte de Buenos Aires. As autoridades da clínica privada Mapaci, onde o enfermo se encontra internado, explicaram que ele havia regressado de avião do Rio de Janeiro para Rosario, "apresentando um quadro febril com cefaléias intensas, febre alta e alguns vômitos". O diretor médico da clínica, Eduardo Leone, informou que os exames realizados no paciente indicam que a enfermidade contraída é a dengue, embora "falte um segundo exame para confirmá-lo". "Mas como esteve no foco da dengue no Brasil, acreditamos, com quase total segurança, que se trate de dengue", acrescentou o profissional. No Rio de Janeiro já ocorreram 26 mortes devido à dengue, e uma das preocupações sanitárias das autoridades argentinas é evitar o contágio através da fronteira comum. O secretário de Saúde Ginés González García lançou há duas semanas uma campanha contra a dengue na província de Formosa, localizada na fronteira norte com o Paraguai.