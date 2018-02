Primeiras-damas africanas lançam organização de combate à epidemia de aids As esposas dos líderes de 18 nações africanas estão lançando uma nova organização para combater a epidemia de aids, disseram nesta terça-feira as Nações Unidas. Segundo a UNAIDS, uma reunião de três dias que está sendo realizada em Genebra deverá resultar na fundação da Organização das Primeiras-Damas Africanas contra a Aids. Segundo o diretor da UNAIDS, Peter Piot, "através de sua liderança e dedicação, estou certo de que (as primeiras-damas) incentivarão comunidades, famílias e indivíduos a terem um papel mais ativo no combate à epidemia". Mais de 40 milhões de pessoas em todo o mundo estão contaminadas pelo HIV, o vírus causador da aids. Na África - o continente mais castigado pela doença, com 26 milhões de casos -, 58% dos pacientes são mulheres. Dezessete milhões de pessoas morreram na África depois de apresentarem sintomas relacionados com a aids antes de o mal ser identificado em 1981. As primeiras-damas africanas já se reuniram 9 vezes nos últimos 18 meses para planejar como convencer seus maridos - e seus governos - sobre a necessidade de combater a epidemia que se alastra pelo continente africano.