Primeiras pesquisas indicam vantagem de Kerry Faltando cerca de duas horas para o fechamento das primeiras urnas da Costa Leste, a pesquisa de boca-de-urna encomendada pela agência de notícias Reuters indicava confortável vitória do senador democrata John Kerry nos Estados que ainda estavam indefinidos na eleição de hoje. Pela sondagem, Kerry venceria por diferença acima de 3 pontos porcentuais em Ohio, Pensilvânia, Flórida, Wisconsin, New Hampshire e Michigan. O presidente George W. Bush teria vantagem de menos de 2 pontos na Carolina do Norte. A confirmar-se a previsão, Kerry teria cerca de 300 votos eleitorais ? o suficiente para obter uma vitória tranqüila no Colégio Eleitoral de 538 delegados que, efetivamente, elege o presidente da república.