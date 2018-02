Primeiras reações ao discurso de Greenspan são negativas No início de seu pronunciamento semestral sobre o estado da economia americana no Senado, hoje, o presidente Federal Reserve, Alan Greenspan, alertou contra aqueles que apostam em um dólar fraco, disse que haverá penalidades duras contra executivos de corporações que tiverem conduta errada e garantiu que o Fed, o banco central americano, manterá os juros baixos até que a economia ganhe força. As reações imediatas do mercado às primeiras declarações de Greenspan ? o discurso dele no Senado começou às 11 horas (de Brasília) ? não foram positivas. A afirmação sobre o dólar não ajudou muito a moeda norte-americana. O euro subiu do nível de US$ 1,0112 registrado antes de Greenspan para US$ 1,0128 após o início do pronunciamento. O dólar caiu a 115,68 ienes, de 115,92 ienes antes do discurso. A afirmação sobre os juros foi interpretada como se o Federal Reserve tivesse descartado a possibilidade de dar um estímulo adicional para a economia. O mercado considerou que o discurso de Greenspan não sinalizou com novas quedas nas taxas de juro no curto prazo, e, assim, as bolsas americanas ampliavam suas quedas, por volta das 11h15.