Primeiras tropas espanholas chegam ao Líbano As primeiras tropas espanholas que participarão do contingente de interposição da ONU no sul do Líbano chegaram nesta sexta-feira à costa de Tiro, no sul do país. Os cerca de 560 homens deverão desembarcar todo o seu material até amanhã, antes de se dirigirem ao seu destino nesta missão, nas proximidades da cidade de Marjayun, no sul do Líbano. O coronel Luis Melendez, comandante do contingente espanhol, disse que as tropas ocuparão uma área próxima à localidade de Markaba, a sudeste de Marjayun, cuja população é em sua maioria xiita. As primeiras tropas chegaram a Tiro às 10h30 (4h30 de Brasília), em quatro embarcações. O efetivo ficará um mês e meio na região e será substituído no fim de outubro por uma brigada que formará o grosso dos 1.100 militares espanhóis que serão enviados ao Líbano, segundo o tenente-coronel José Luis Puig, chefe do Escritório de Informação do contingente.