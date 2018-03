Primeiras tropas francesas chegam ao Congo Centenas de sobreviventes dos combates entre tribos rivais no nordeste do Congo saudaram a chegada, nesta sexta-feira, de soldados franceses, a vanguarda de uma força de paz internacional que terá a missão de estabilizar a região de Ituri, depois que mais de 500 pessoas foram mortas. Gritando ?libertados, libertados?, moradores de Bunia se reuniram do lado de fora do quartel-general da Missão das Nações Unidas para o Congo (Monuc), enquanto dezenas de soldados franceses chegavam em jipes camuflados para uma reunião com funcionários da ONU e líderes da milícia da tribo Hema, que atualmente controla a cidade. A força de paz total será de 1.700 soldados, com o nome-código ?Artêmis?, e entrará em ação sob os auspícios da ONU e da União Européia.