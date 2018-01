Primeiro astronauta malasiano será um cirurgião ortopédico Um cirurgião ortopédico de 34 anos foi o candidato eleito pela Malásia para se tornar astronauta e viajar para a Estação Espacial Internacional (ISS) no ano que vem. O primeiro-ministro malaio, Abdullah Badawi, anunciou nesta segunda-feira que Sheikh Shukor foi o vencedor do primeiro programa de astronautas da Malásia, segundo a agência de notícia "Bernama". Onze mil pessoas se inscreveram na Agência Espacial Nacional da Malásia. Caso o primeiro astronauta malaio tenha algum problema, outro médico, um cirurgião dentista, foi selecionado como suplente. Sheikh Shukor e Fayiz Khaleed, de 26 anos, viajarão à Rússia para passar por um programa de treinamento, preparação e formação. Em outubro de 2007, um deles entrará na nave russa Soyuz para ser levado à ISS. A ISS é uma empresa conjunta da qual participam 16 nações e cujo custo de construção chega a US$ 100 bilhões.