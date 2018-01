Primeiro avião militar com refugiados sírios chega ao Canadá

TORONTO - Um avião militar canadense com 163 refugiados sírios que estavam no Líbano aterrissou no fim da noite de quinta-feira no aeroporto de Toronto, no Canadá. Esta foi a primeira de uma série de viagens que transferirá 10 mil pessoas ao país antes do final de 2015.

Os imigrantes foram recebidos em uma área especial do aeroporto de Toronto pelo primeiro-ministro canadense, Justin Trudeau, que se comprometeu a realocar no país 25 mil refugiados até o final de fevereiro de 2016.

"Esta é uma noite maravilhosa, em que temos de mostrar que não é só um avião carregado de novos canadenses, mas mostrar ao mundo como abrir nossos corações e receber bem as pessoas que fogem de situações extremamente difíceis", disse Trudeau a funcionários do aeroporto e voluntários que atenderiam os refugiados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

No sábado é esperada a chegada de um segundo avião militar, ao aeroporto de Montreal, que transportará mais de 200 refugiados sírios. Além de Trudeau, vários ministros de seu gabinete, a primeira-ministra da província de Ontário, dezenas de pessoas e voluntários receberam o primeiro voo com refugiados.

Trudeau agradeceu aos voluntários pelo esforço para receber o primeiro contingente de sírios e destacou que a partir do momento que os refugiados saíssem do aeroporto de Toronto, seriam legalmente residentes permanentes no Canadá e, em quatro anos, poderão obter a cidadania canadense. "Saem dos aviões como refugiados, mas caminham deste terminal como residentes permanentes no Canadá", disse Trudeau.

Durante a campanha, que terminou no dia 19 de outubro com a vitória do Partido Liberal, o primeiro-ministro canadense tornou a acolhida de refugiados sírios no país um dos principais pontos de seu programa eleitoral. Trudeau lembrou o histórico do Canadá que, durante o século XX, abriu suas portas para ondas de refugiados. A última delas foi na década de 1970, quando o país aceitou cerca de 60 mil refugiados vietnamitas.

O ministro de Imigração, John McCallum, qualificou a acolhida de 25 mil sírios que escapam da guerra civil como um "projeto nacional", que conta com o apoio de dezenas de milhares de canadenses.

Os primeiros 10 mil refugiados sírios que chegarem ao Canadá antes do término de 2015 serão bancados por indivíduos particulares e associações que têm de reunir cerca de 30 mil dólares canadenses (US$ 21,9 mil) por cada família de quatro pessoas que chegar. Os 15 mil sírios que chegarem depois, em janeiro e fevereiro de 2016, serão refugiados governamentais.

"Estão muito cansados, mas felizes e esperançosos", disse Soriya Dasir, funcionária do Abraham Festival, grupo que bancou a viagem de uma mãe e suas três crianças que viviam em um acampamento na Jordânia havia dois anos. /EFE e REUTERS