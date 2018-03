Primeiro bebê do ano em Washington é filha de casal de lésbicas O primeiro bebê nascido em 2003 em Washington é uma menina que tem duas mães, já que se trata de um casal de lésbicas com doze anos de união. O pai biológico da menina é um amigo da família, cujo nome não foi revelado. O bebê nasceu exatamente um minuto depois da meia-noite do dia 1º em Inova Fair Oaks Hospital, Washington, e sua mãe, Helen Rubin, foi assistida por sua companheira Joanna Bare. Helen e Joanna, que viviam em Virgínia, decidiram se mudar para Maryland, Estado onde as leis para casais formados por pessoas do mesmo sexo são mais flexíveis.