Primeiro clone humano nascerá em dezembro, diz jornal O ginecologista italiano Severino Antinori desmentiu hoje a notícia publicada pelo jornal francês Libération, segundo a qual o primeiro bebê clonado - concebido graças à sua intervenção - nascerá em dezembro. O jornal francês , que mesmo assim confirmou a veracidade da entrevista publicada, recorreu a declarações feitas pelo ginecologista em Viena no início de julho, segundo as quais uma mulher, com um embrião clonado no útero, está em sua décima-quinta semana de gravidez e dará à luz no próximo mês de dezembro. Não obstante, toda a confusão criada hoje em virtude da informação parece nascer do uso feito pelo jornal da palavra "clonagem", que para Antinori parece "um termo cinematográfico e não científico": ele prefere falar de "reprogramação genética celular". Na entrevista, o polêmico médico afirmava ter realizado "18 implantações de embriões criados por clonagem", dos quais obteve "uma gravidez": "A mulher está em sua décima-quinta semana, e o feto tem uma boa morfologia", explicava. Na mesma entrevista, Antinori garantia que a criança não nasceria na Itália nem seria "apresentada de imediato à sociedade". "Tendo em vista o clima contrário à clonagem, seria submeter os pais a uma pressão desumana", afirmava o médico, que precisou que "faremos muitos exames no bebê e esperaremos que existam pelo menos 20 crianças nascidas desta forma antes de publicar um relatório científico".