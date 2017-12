Em primeiro dia de governo, Trump tem reuniões com Congresso, empresários e sindicatos

WASHINGTON - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, tem uma agenda recheada de reuniões nesta segunda-feira, 23, seu primeiro dia cheio de trabalho na Casa Branca.

O republicano toma café da manhã com líderes empresariais na primeira parte do dia, depois se reúne com líderes sindicais e trabalhadores durante a tarde. À noite, ele recebe congressistas, entre eles o presidente da Câmara, Paul Ryan, para discutir as mudanças no serviço de saúde pública americano.

Os encontros sugerem que o novo presidente quer se manter aberto a sugestões e acontecem após um final de semana tumultuado, em que ele foi alvo de protestos massivos em Washington e outras cidades do país e voltou a criticar a imprensa por relatar incorretamente, na opinião de Trump, o número de presentes em sua cerimônia de posse.

Reince Priebus, chefe da gabinete da Casa Branca, afirmou no domingo à Fox News Sunday que o presidente vai usar sua primeira semana no governo para desfazer parte das medidas implementadas por seu antecessor, Barack Obama, bem como assinar decretos presidenciais sobre imigração e comércio. Alguns deles podem acontecer já nesta semana. / AP