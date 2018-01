Primeiro grupo de ajuda da ONU regressa ao Iraque Um primeiro grupo de trabalhadores das Nações Unidas regressou ao norte do Iraque por terra, na tarde desta quarta-feira, depois de esperar durante mais de uma semana por uma autorização de entrada por via aérea. Uma equipe de seis pessoas, liderada pelos coordenadores do Unicef (a agência da ONU para a infância) e do Programa Mundial de Alimentos, cruzou a fronteira com a Turquia e deveria chegar a Dohuk no final do dia, disse Elizabeth Byrs, porta-voz do escritório de Coordenação de Relações Humanitárias da ONU. Outro grupo de 28 trabalhadores da ONU voou de Chipre até Diyarbakir, na Turquia, e seguirá para o Iraque por terra na quinta-feira pela manhã, disse Byrs. "Este é o primeiro retorno do pessoal internacional da ONU desde nossa partida, em 18 de março. A equipe se instalará em três províncias do norte do Iraque: Erbil, Dohuk e Sulaymaniya", informou. ?Esse pessoal se concentrará em serviços de alimentação básica, assistência aos deslocados internos e no trabalho de desativação de minas. Em seguida poderão ampliar rapidamente suas atividades para temas relacionados com saúde e educação", disse. Desde segunda-feira passada, o grupo estava esperando em Chipre que as forças da coalizão o autorizassse a viajar por via aérea, mas a demora levou o pessoal da equipe a decidir voar só até a Turquia e prosseguir viagem por terra. Cerca de 700 trabalhadores internacionais da ONU esperam autorização para entrar no Iraque, juntando-se dessa forma aos 3.500 iraquianos que trabalham, em seu país, para a organização internacional. Veja o especial :