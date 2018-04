Primeiro-ministro armênio renuncia após protestos

YEREVAN - O primeiro-ministro armênio Serzh Sargsyan renunciou nesta segunda-feira, 23, de forma inesperada. A decisão vem após os protestos contra o governo que começaram no dia 13 de abril. Moradores da capital foram às ruas para comemorar quando souberam da notícia, divulgada através do site de Sargsyan.

A indicação de Sargsyan ao cargo faz parte do processo de transição para um novo sistema de governo na Armênia, que vai reduzir os poderes do presidente e fortalecer o do primeiro-ministro.

Críticos viram a nomeação como uma manobra do político para permanecer no poder. Ele foi presidente da Armênia até 2008, quando os limites do mandato o obrigaram a sair do cargo. Em seu lugar, foi eleito Armen Sarkisian, ex-primeiro-ministro e embaixador. / AP