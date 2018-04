Primeiro-ministro australiano chega ao Timor Leste

O primeiro-ministro da Austrália, Kevin Rudd, chegou nesta sexta-feira, 15, ao Timor Leste para tratar da crítica situação que esse país enfrenta desde os ataques contra o presidente José Ramos Horta e o chefe do Executivo timorense, Xanana Gusmão. Rudd aterrissou em Díli sob um forte esquema de segurança, a bordo de um avião das Forças Armadas australianas. Durante sua estada no país, o primeiro-ministro australiano se reunirá com Gusmão, com o presidente interino do Timor Leste, Fernando Lasama de Araújo, e com os comandantes das tropas estrangeiras. Após os atentados de segunda-feira contra os dois maiores líderes timorenses, a Austrália, que lidera com as Nações Unidas as forças internacionais de paz no país, reforçou seu contingente com mais de 200 soldados.