Primeiro-ministro australiano vai se encontrar com Bush Quando o primeiro-ministro australiano, John Howard, partir para Washington, neste final de semana, a fim de manter conversações sobre o Iraque com o presidente norte-americano, George W. Bush, deixará uma nação imersa numa disputa amarga em torno do apoio do país à política dos Estados Unidos de desarmar o Iraque. Howard embarca sábado para Washington, numa viagem que ele descreve como uma "missão de paz". Mas seus opositores afirmam que ele vai para os EUA para falar sobre guerra. O apoio do primeiro-ministro à posição dura de Washington em relação ao Iraque, e sua decisão de enviar 2 mil soldados australianos para se juntarem às forças dos EUA no Golfo Pérsico que se preparam para a guerra, dominou os debates parlamentares nesta semana. O Partido Trabalhista e outras forças políticas da oposição estão do lado da esmagadora maioria da opinião pública, que acredita que a Austrália não deveria apoiar a ação militar contra o Iraque sem o apoio das Nações Unidas. O debate tem sido intenso. Os deputados da oposição têm criticado o que eles chamam de "apoio incondicional" de Howard a Washington. Eles também têm criticado Bush e seu governo. O deputado Mark Latham disse que Bush é "o presidente mais incompetente e perigoso de que se tem memória".